AVIGNON AU FIL DU SLAM, Avignon Office de Tourisme, Avignon

Informations pratiques

AVIGNON AU FIL DU SLAM Samedi 19 septembre, 14h30 Avignon Office de Tourisme Vaucluse

limité à 20 personnes sur inscription : participation libre au chapeau en espèces – Prévoir des chaussures confortables et de l’eau – Animaux non admis . Enfants à partir de 12 ans –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La slameuse et comédienne « Cigane » vous donne rendez vous devant l’office de tourisme d’Avignon pour un parcours guidé d’1h30 en 8 étapes depuis le cloître Saint Louis jusqu’au Pont Bénezet afin de (re)visiter l’histoire avec modernisme et poésie .

Tout au long de la balade, l’artiste interroge les lieux culturels et historiques du monde d’hier et d’aujourd’hui avec cette question lancinante : où se trouve ma liberté ? ​​​Attention, la guide n’est pas historienne mais artiste : elle s’est inspirée de faits et de données réelles fournies par l’office de tourisme d’Avignon pour écrire ses textes mais elle conserve sa propre liberté pour parler du lieu visité sous l’angle qui l’a interpellée ou son lien avec le thème : ainsi elle ravive, réinvente, réimagine !

A chaque étape un slam différent : On admire, on écoute, on participe ! Avec humour et délicatesse , Cigane invite le visiteur à devenir acteur de la visite pour le plaisir de tous et de chacun à partir de 12 ans .

Informations sur le déroulé : Le rendez-vous de départ est donné devant l’office de tourisme d’Avignon en extérieur mais l’animation artistique débutera réellement au Cloître Saint Louis , passera par 3 musées, la rue dorée et sa fresque, le parvis de l’église Saint Agricol, la place Crillon et finira sa course au pied du Pont Benezet

Avignon Office de Tourisme 41 Cours Jean Jaurès, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 07 94 04 https://www.compagniezyane.com/adolescents-et-adultes https://youtu.be/E2bxoZlkRyE [{« type »: « email », « value »: « compagniezyane@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33645079404 »}] Le rendez-vous est donné à l’office du tourisme.

L’Office de Tourisme d’Avignon se trouve cours Jean Jaurès, dans l’axe qui relie la porte de la République à la place de l’Horloge. C’est le premier réflexe en arrivant : on y récupère un plan, on y réserve des visites guidées et on y achète l’Avignon City Pass. Sa position, juste après la porte de la République, en fait un passage naturel depuis la gare Centre. Sur réservation – A partir de 12 ans – Participation libre, en espèces, selon vos moyens ou votre degré de satisfaction . Possibilité de changements d’horaires ou d’annulation selon météo et nombre d’inscrits .

La slameuse et comédienne « Cigane » vous donne rendez vous devant l’office de tourisme d’Avignon pour un parcours guidé d’1h30 en 8 étapes depuis le cloître Saint Louis jusqu’au Pont Bénezet afin de .…

©Philippe Bonfiglio