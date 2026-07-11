Axel Bauer Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Axel Bauer Box Office Limoges
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : 39.2 – 39.2 – 44.2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21 21:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Concert.
Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables Éteins la lumière, À ma place, Personne n’est parfait, Ici Londres…3 millions de disques vendus, plus de 800 concerts, et une identité rock qui ne plie jamais.
Véritable bête de scène et l’un des meilleurs guitaristes français, Axel Bauer livre en concert une expérience totale, un voyage à haute tension qui mêle nouveaux titres et classiques emblématiques l’énergie collective se construit, sa guitare guide le voyage. Ses shows sont une plongée dans son univers de clair-obscur, où tension rock et émotion se rencontrent.
Durée 1h30 environ. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Axel Bauer Box Office Limoges
L’événement Axel Bauer Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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