Axel bauer SMAC Paloma Nîmes
samedi 24 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Axel bauer
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables
.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
A French rock icon ever since “Cargo”—a cult classic that left its mark on an entire generation—Axel Bauer has been charting his own unique course, marked by hits that have become timeless classics:
L’événement Axel bauer Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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