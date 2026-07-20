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AGENDA · Nîmes

Axel bauer SMAC Paloma Nîmes

samedi 24 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
29 29 29 Tarif réduit

Nîmes

Axel bauer

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

A French rock icon ever since “Cargo”—a cult classic that left its mark on an entire generation—Axel Bauer has been charting his own unique course, marked by hits that have become timeless classics:

L’événement Axel bauer Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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