AXEL CHILL SOIREE MUSICALE JUKEBOX Camping du Gué Saint Léonard Mayenne

Mayenne

AXEL CHILL SOIREE MUSICALE JUKEBOX

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Un concept de concert proposé par Axel Chill depuis quelques années et qui aujourd’hui a fait ses preuves et rencontré un vif succès.

Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et au public !

Que ce soit en théâtres, salles de spectacles, scènes en plein air, cabarets, bars, restaurants, hôtels, casinos ou bien entendu pour vos cocktails et vins d’honneurs privés et d’entreprises.

La règle de trois de ce concept simplicité, convivialité et authenticité.

De 20h à 22h30

Gratuit

Restauration sur place .

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr

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English :

A concert concept proposed by Axel Chill several years ago that has now proven its worth and enjoyed great success.

L’événement AXEL CHILL SOIREE MUSICALE JUKEBOX Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co