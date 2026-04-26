Axel Honneth Maison Heinrich Heine Paris

Cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »

La progression des droites radicales, la banalisation des

discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent

nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à

travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,

afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les

vulnérabilités de nos sociétés actuelles.

Philosophe et sociologue allemand, héritier de la théorie critique et

ancien directeur de l’Institut für Sozialforschung de Francfort, Axel

Honneth est une figure majeure de la pensée de la reconnaissance.

En dialogue avec Michaela Wiegel, il interrogera les ressorts moraux de

la cohésion civique, les luttes pour la reconnaissance dans l’espace

public et les ressources critiques face aux dérives autoritaires, dans

un contexte de polarisation et de défiance institutionnelle.

Autres rendez-vous du cycle :

• 21/05 – Götz Aly

Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.

• 02/07 – Corine Pelluchon

Dans son livre La démocratie sans emprise, Corine Pelluchon

analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui

rendent les individus perméables aux discours autoritaires et

néo-fascistes.

La continuation du cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »

Le lundi 01 juin 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | inscription conseillée (nombre de places limité)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-01T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/axel-honneth/ https://www.facebook.com/events/745956441818477 https://www.facebook.com/events/745956441818477



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

