Axel Honneth Maison Heinrich Heine Paris
Axel Honneth Maison Heinrich Heine Paris lundi 1 juin 2026.
Cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »
La progression des droites radicales, la banalisation des
discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent
nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à
travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,
afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les
vulnérabilités de nos sociétés actuelles.
Philosophe et sociologue allemand, héritier de la théorie critique et
ancien directeur de l’Institut für Sozialforschung de Francfort, Axel
Honneth est une figure majeure de la pensée de la reconnaissance.
En dialogue avec Michaela Wiegel, il interrogera les ressorts moraux de
la cohésion civique, les luttes pour la reconnaissance dans l’espace
public et les ressources critiques face aux dérives autoritaires, dans
un contexte de polarisation et de défiance institutionnelle.
Autres rendez-vous du cycle :
• 21/05 – Götz Aly
Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.
• 02/07 – Corine Pelluchon
Dans son livre La démocratie sans emprise, Corine Pelluchon
analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui
rendent les individus perméables aux discours autoritaires et
néo-fascistes.
La continuation du cycle « Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ? »
Le lundi 01 juin 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit
Entrée gratuite | inscription conseillée (nombre de places limité)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-01T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/axel-honneth/ https://www.facebook.com/events/745956441818477 https://www.facebook.com/events/745956441818477
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