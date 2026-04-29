Axolotes Mexicanos SUPERSONIC Paris
Axolotes Mexicanos SUPERSONIC Paris jeudi 12 novembre 2026.
AXOLOTES MEXICANOS (22h00)
(Indie pop – Elefant Records – Madrid, ESP)
Axolotes Mexicanos, incarne une rébellion jeune, insolente et profondément irrévérencieuse, où J-pop, manga et punk déchaîné se transforment en une musique explosive faite de guitares saturées, d’électronique fragmentée et de mélodies entêtantes. Avec un humour acide et des lives dévastateurs, ils ont marqué la scène indie avec des titres comme « Disparo De Amor » ou « Rosas y Espinas ». Après plus de dix ans d’existence, ils peuvent dire avec fierté qu’ils ont gagné en solidité et en puissance sans jamais perdre une once de fraîcheur ni d’irrévérence. Car il n’y a pas, et il n’y aura pas, de groupe comme Axolotes Mexicanos. Mais leur simple existence a été le germe de bien d’autres projets comme Carolina Durante ou Confeti de Odio.
Les 3 influences : The Vaselines, Beat Happening, Carolina Durante
https://axolotesmexicanosmusic.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/@AxolotesMexicanos
La suite de la programmation arrive très vite !
———————————
Jeudi 12 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
http://supersonic-club.fr/
Cette soirée plaira aux fans de… La Femme, Hinds & Carolina Durante.
Le jeudi 12 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-13T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/64Mzu64yV https://fb.me/e/64Mzu64yV
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026