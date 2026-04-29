Axolotes Mexicanos SUPERSONIC Paris

AXOLOTES MEXICANOS (22h00)

(Indie pop – Elefant Records – Madrid, ESP)

Axolotes Mexicanos, incarne une rébellion jeune, insolente et profondément irrévérencieuse, où J-pop, manga et punk déchaîné se transforment en une musique explosive faite de guitares saturées, d’électronique fragmentée et de mélodies entêtantes. Avec un humour acide et des lives dévastateurs, ils ont marqué la scène indie avec des titres comme « Disparo De Amor » ou « Rosas y Espinas ». Après plus de dix ans d’existence, ils peuvent dire avec fierté qu’ils ont gagné en solidité et en puissance sans jamais perdre une once de fraîcheur ni d’irrévérence. Car il n’y a pas, et il n’y aura pas, de groupe comme Axolotes Mexicanos. Mais leur simple existence a été le germe de bien d’autres projets comme Carolina Durante ou Confeti de Odio.

Les 3 influences : The Vaselines, Beat Happening, Carolina Durante

https://axolotesmexicanosmusic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@AxolotesMexicanos

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 12 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

http://supersonic-club.fr/

Cette soirée plaira aux fans de… La Femme, Hinds & Carolina Durante.

Le jeudi 12 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-13T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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