Ay Carmela !, Théâtre Le Grenier, Bougival
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Ay Carmela ! Samedi 3 octobre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:15:00+02:00
De José Sanchis Sinisterra
Durée : 1h30
Par la Compagnie : Cette douce violence (Meudon-92)
Mise en scène de Michèle Torris Klein assistée de Geneviève Fouché
Théâtre comico-tragique
Festival de Théâtre de Bougival
1938, au plus fort de la guerre d’Espagne, Carmela et Paulino sont des saltimbanques, des artistes de cabaret qui produisent leurs numéros comiques dans les campagnes pour survivre en ces temps troublés.
Passés à l’arrière du front par inadvertance, ils sont sommés de donner un spectacle à la gloire de l’armée franquiste. Ay Carmela ! alterne comique et tragique, profondeur et légèreté, historique et banal, trivial et métaphysique sur un rythme endiablé et un propos bouleversant.
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34128-0.wb?REFID=2q0MAAAAAAAAAAAAPQA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Pièce comico-tragique de José Sanchis Sinisterra mise en scène par Michèle Torris Klein assistée de Geneviève Fouché. Par la compagnie Cette douce violence (Meudon-92).
Cette Douce Violence
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