Exposition dédiée à la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival

Informations pratiques

Exposition dédiée à la machine de Marly Samedi 19 septembre, 09h30 Machine de Marly Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la machine de Marly, ancien dispositif de pompage des eaux de la Seine jusqu’au château de Versailles construit en 1681, véritable joyau technologique en son temps.

Exposition pédagogique en libre accès dans l’annexe du pavillon Charles X.

Machine de Marly 12 quai Rennequin-Sualem 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 30 78 25 80 http://www.ville-bougival.fr/agenda/machine-de-marly-parcours-de-leau/ L’histoire de la machine de Marly, ancien dispositif construit en 1681 de pompage des eaux de la Seine jusqu’au château de Versailles, véritable joyau technologique en son temps. ACCES – Site situé face à l’entrée de l’île de la Loge:

A pied ou à vélo par le chemin longeant la Seine

En voiture : stationnement obligatoire sur le parking attenant à la Maison Louveciennes

En bus : Bus 259 – arrêt La Machine

Exposition

© Mairie de Bougival