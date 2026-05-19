Aymeric Lompret Grand Kursaal Besançon

Besançon

Aymeric Lompret

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Aymeric Lompret de retour avec son spectacle Yolo à Besançon et Sochaux en octobre 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. — Aymeric Lompret .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Aymeric Lompret

L’événement Aymeric Lompret Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)