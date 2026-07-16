AYMERIC PIN – MUSIQUES KLEZMER, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

AYMERIC PIN – MUSIQUES KLEZMER Vendredi 26 mars 2027, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00

Clarinette et accordéon nous entraînent dans un voyage vibrant au cœur des musiques klezmer d’Europe de l’Est.

Aymeric Pin et Adrian Iordan revisitent avec joie et malice ces mélodies yiddish pleines de vie et d’émotion. Entre rythmes balkanisés, improvisation et influences jazz ou classiques, leur complicité fait merveille. Leur musique oscille entre énergie festive et instants plus intimes, toujours avec une grande liberté.

Ces deux musiciens d’exception créent des passerelles entre tradition et modernité. Le concert offre un aperçu vivant, sensible et contrasté de ce riche répertoire. Une soirée chaleureuse et immersive, entre transmission, virtuosité et plaisir du partage.

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Première partie :

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Guyancourt ont abordé quelques morceaux du répertoire Klezmer sous la direction d’Aymeric Pin et en étroite collaboration avec Laurent Hemeryck, professeur de clarinette au sein de l’établissement. Ils vous présentent le fruit de ce travail et de cette rencontre !

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4062 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

MUSIQUES KLEZMER

©Amadeo Lechner