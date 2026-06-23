AYOUB • Spectacle de Marina Otero & Ibrahim Ibnou Goush La Maison des Métallos Paris

De la rencontre amoureuse à l’amour contrarié, l’artiste argentine interroge le colonialisme, la culpabilité et la nécessité de remettre en cause ce qui habite en elle : son regard occidentalisé, ses illusions de réparation et sa soif de sauver l’autre.

Tout commence par un projet de sauvetage mutuel. Confrontée à la solitude, Marina Otero entreprend un voyage à Tanger avec l’idée de secourir un homme en l’épousant, et en lui donnant des papiers et une vie en Europe. De cette histoire, elle aspire à créer une œuvre d’autofiction ; mais sa rencontre avec Ayoub bouleverse tout. L’idée abstraite d’un projet de salut mutuel se brise au contact du réel et laisse place à un spectacle où l’histoire intime se double d’une dénonciation sociale radicale.

Marina Otero choisit de nommer son spectacle AYOUB, prénom très répandu dans le monde islamique et porté par des centaines d’enfants tués par l’État sioniste d’Israël à Gaza. AYOUB devient ainsi le symbole d’une réalité marquée par la violence et la souffrance en Palestine, établissant un parallèle entre histoire personnelle et tragédie collective.

Marina Otero fait le récit d’une histoire d’amour contrariée à Tanger percutée par Gaza, le colonialisme et ce qu’un prénom peut porter. Aux côtés d’Ibrahim Ibnou Goush, l’Argentine installée à Madrid compose son œuvre la plus politique, sans renoncer à l’impudeur qui la définit. Magistral. Guillaume Lasserre, Le Club de Mediapart

Autour du spectacle

Arpentage de « L’envers du monde » d’Emilia Roig (MER. 26 MAI 2027｜18h30—21h30) En partenariat avec Peuple & Culture

Durée 3h

Tarif 8€

Réservation conseillée La Maison des Métallos, en partenariat avec Peuple & Culture, vous invite à un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage L’envers du monde : Défaire les dominations, repenser la justice d’Emilia Roig.



En s’appuyant sur sa propre expérience, Emilia Roig étudie la manière dont les différentes formes d’oppression se matérialisent dans nos vies et comment elles s’entrecroisent et se renforcent mutuellement. En s’appuyant sur les travaux de Bell Hooks, Gayatri Spivak ou encore Boaventura de Sousa Santos, elle analyse les discriminations à travers les dimensions individuelle, institutionnelle, structurelle et historique. Après avoir mis au jour les différentes imbrications du racisme et des discriminations dans toutes les strates de la société, elle et identifie des pierres angulaires pour mettre fin aux oppressions en insistant notamment sur la nécessité d’une plus grande empathie les uns envers les autres. L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Bord plateau (JEU. 27 MAI 2027 à l’issue de la représentation) Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Pour sa dernière création, Marina Otero signe une pièce bouleversante. Elle nous plonge dans un théâtre physique et irrévérencieux qui se rebelle contre l’injustice, non sans humour ni cynisme. Sans mâcher ses mots, elle mêle l’intime au politique et confronte l’amour à l’Histoire.

Du mercredi 26 mai 2027 au samedi 29 mai 2027 :

jeudi

de 19h00 à 20h10

mercredi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Spectacle en espagnol et darija, surtitré en français et en anglais

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-26T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-30T00:10:00+02:00

Date(s) : 2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:10:00+02:00;2027-05-27T19:00:00+02:00_2027-05-27T20:10:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:10:00+02:00;2027-05-29T20:00:00+02:00_2027-05-29T21:10:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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