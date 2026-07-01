Babilbeloola, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Babilbeloola 29 et 30 mai 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T11:00:00+02:00 – 2027-05-29T11:30:00+02:00

Fin : 2027-05-30T16:00:00+02:00 – 2027-05-30T16:30:00+02:00

Famille | Concert pour les bébés à partir de 3 mois

Babilbeloola rassemble tout un petit monde sonore et volubile : c’est un moment joyeux de rencontre entre une chanteuse lyrique et les tout-petits, un échange privilégié entre les bébés et une artiste qui sait se mettre à leur hauteur. Niché au cœur d’un îlot confortable, ce petit concert invite à écouter, regarder et partager babils et vocalises.

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701329-babilbeloola »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-babilbeloola-88511 »}]

Concert pour les bébés Famille