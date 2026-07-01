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Babilbeloola, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

samedi 29 mai 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux

Babilbeloola, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Lieu
Grand Théâtre - Foyer rouge
Adresse
Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Babilbeloola 29 et 30 mai 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-29T11:00:00+02:00 – 2027-05-29T11:30:00+02:00
Fin : 2027-05-30T16:00:00+02:00 – 2027-05-30T16:30:00+02:00

Famille | Concert pour les bébés à partir de 3 mois
Babilbeloola rassemble tout un petit monde sonore et volubile : c’est un moment joyeux de rencontre entre une chanteuse lyrique et les tout-petits, un échange privilégié entre les bébés et une artiste qui sait se mettre à leur hauteur. Niché au cœur d’un îlot confortable, ce petit concert invite à écouter, regarder et partager babils et vocalises.

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701329-babilbeloola »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-babilbeloola-88511 »}]
Concert pour les bébés Famille

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