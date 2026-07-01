Quartiers Sports 2026, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Quartiers Sports 2026 14 juillet – 26 août Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T14:00:00+02:00 – 2026-07-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:00:00+02:00

Quartiers Sports revient dans les quartiers de Bordeaux pour sa 6ème édition.

Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h. Lieux et programmation à venir.

Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h. Programmation à venir.

Fermeture estivale du village du 11 au 15 août.

Quartiers Sports : un terrain de découvertes sportives et de rencontres pour bouger et s’amuser dans une ambiance conviviale et dynamique.

Toutes les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs du village et les éducateurs des clubs sportifs et associations présents sur le village.

Au programme : basket, tennis, boxe, capoeira, skate, tir à l’arc, judo, vélo, mais aussi des espaces de lectures, de jeux de société et des animations culturelles.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

une séance de sport adulte

une séance de sport enfant

DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT

Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)

Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)

Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)

Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)

Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)

Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)

Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)

Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)

Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)

Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)

Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant. Au programme, de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous. quartierssports

Thomas Sanson – Ville de Bordeaux