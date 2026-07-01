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Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

mercredi 15 juillet 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans) Mercredi 15 juillet, 10h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir une sélection de jeux de société animée par un ludothécaire.

Unplash

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