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PARCOURS PHOTO 4, Sésame, Bordeaux

lundi 13 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux

PARCOURS PHOTO 4, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

PARCOURS PHOTO 4 Lundi 13 juillet, 14h15 Sésame Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T14:15:00+02:00 – 2026-07-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T14:15:00+02:00 – 2026-07-13T16:00:00+02:00

Apprendre différents types de cadrages et techniques pour embellir la composition de ses photos.

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Les plans et cadrages atelier numérique

pexels

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