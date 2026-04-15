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Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Centre Social et Culturel André DHÔTEL

Adresse : 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Gratuit - Inscription obligatoire - Dès 15 mois

Baby gym Vendredi 22 mai, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Dès 15 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T11:00:00+02:00

Votre enfant va monter, descendre, ramper, sauter, etc, et tout ça, avec un regard et un accompagnement bienveillant et sécurisant.
=> A partir de 15 mois <=

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Séance baby gym

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