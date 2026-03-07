Babyshambles Philharmonie de Paris Paris

Longtemps associé au chaos et aux affres de la légendaire trinité sex, drugs & rock’n’roll, Peter Doherty fait aujourd’hui les choses dans l’ordre, avec une détermination et une application qui rendent justice à son talent inouï d’auteur compositeur. Ainsi, après avoir reformé The Libertines, publié avec eux l’excellent All Quiet on the Eastern Esplanade en 2024 puis tourné intensément en 2025, le chanteur et guitariste anglais – aujourd’hui installé en Normandie – réactive son autre groupe culte. Initialement formé en 2003, dans une période particulièrement turbulente, les Babyshambles ont suivi pendant 10 ans un chemin zigzagant mais riche de trois albums épatants, fidèles à l’amplitude du punk tel que les Clash l’ont incarné – un brassage lettré de garage rock, pop, reggae et dub. Publié fin 2025, le single « Dandy Hooligan » épouse le rythme d’un ska nonchalant, promesse de lendemains qui chantent.

Première partie : Getdown Services

Avec ses moustaches et son disco-punk, le duo Getdown Services brûle les planches avec une bonne humeur contagieuse.

Formé en 2021 par Josh Law et Ben Sadler, Getdown Services s’est vite fait une place sur une scène britannique en pleine ébullition, en donnant des formes neuves à un exercice de style so british : emballer avec humour critique sociale, saillies politiques et chronique d’un quotidien qu’il faut bousculer à tout prix. Sur l’album Crisps (2023) et le EP Crumbs 2 (2025), les deux amis d’enfance s’en donnent à cœur joie, déclinant leurs textes incisifs avec une nonchalance assumée, sur un malin mélange de disco, rock, funk ou krautrock qui n’est pas sans évoquer Sleaford Mods – le sourire en plus. Sur scène, Getdown Services embarque le public pour un irrésistible moment survolté.

Attention événement : après 13 ans d’absence, Peter Doherty réactive les Babyshambles, flamboyants héritiers d’un punk rock anglais libre et ouvert.

Le samedi 27 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

