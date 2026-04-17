Bacca’Trail Baccarat
Bacca’Trail Baccarat dimanche 10 mai 2026.
Baccarat
Bacca’Trail
Place du Général de Gaulle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’OMS de Baccarat vous invite à participer à la nouvelle édition du Bacca’Trail, qui se tiendra dimanche 10 mai 2026. Deux parcours: 19 kilomètres avec 600 mètres de dénivelé positif; 12 kilomètres avec 300 mètres de dénivelé positif. Animations diverses, buvette et restauration sur place.
Informations au 06 81 03 25 64
Inscriptions sur www.lesportif.comTout public
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Place du Général de Gaulle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 03 25 64
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English :
The Baccarat OMS invites you to take part in the new edition of the Bacca?Trail, to be held on Sunday May 10, 2026. Two routes: 19 kilometers with 600 meters of ascent; 12 kilometers with 300 meters of ascent. Various entertainments, refreshments and catering on site.
Information: 06 81 03 25 64
Registration at www.lesportif.com
L’événement Bacca’Trail Baccarat a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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