Bach Magnificat Rue Charles Steiner Belfort
samedi 21 novembre 2026 · Rue Charles Steiner · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Bach Magnificat
Rue Charles Steiner Eglise Sainte-Odile Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Magnificat Johann Sebastian Bach
Ensemble vocal Arcanes Orchestre Saint-Colomban
Direction Jean-Michel Montornès
Le Magnificat de Johann Sebastian Bach, composé en 1723 pour sa première année à Leipzig, est une oeuvre lumineuse et festive, mettant en musique le cantique de la Vierge Marie. C’est l’un des sommets de sa production sacrée, alliant virtuosité, expressivité et jubilation spirituelle. L’Ensemble vocal Arcanes (constitué d’une trentaine de chanteurs), rejoint par l’Orchestre Saint-Colomban (une formation d’une vingtaine de musiciens), en propose une interprétation vivante et raffinée sous la direction de Jean-Michel Montornes. En ouverture de programme, vous entendrez également la cantate Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230), une oeuvre jubilatoire et peu connue, qui met en valeur la virtuosité du choeur dans un élan de louange. .
Rue Charles Steiner Eglise Sainte-Odile Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
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English : Bach Magnificat
L’événement Bach Magnificat Belfort a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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