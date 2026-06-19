SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Rue Xavier Bauer Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Rue Xavier Bauer Belfort lundi 20 juillet 2026.
Belfort
SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège
Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-03 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-10
Il y a près de 150 ans, Belfort était assiégée par les armées prussiennes. Venez découvrir l’histoire qui permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de Cité des Lions . Cette balade commentée vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et de ses hommes à travers un parcours inédit dans la Citadelle. Constituée de lieux insolites et de rencontres inattendues, cette redécouverte du passé belfortain fera tout pour vous plonger en état de siège !
À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation
Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.
Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.
Attention prévoir des chaussures de marche .
Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English : SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège
L’événement SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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