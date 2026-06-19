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SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Rue Xavier Bauer Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Rue Xavier Bauer Belfort lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Rue Xavier Bauer
Adresse
Musée d'histoire
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège

Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-03 15:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-10

Il y a près de 150 ans, Belfort était assiégée par les armées prussiennes. Venez découvrir l’histoire qui permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de Cité des Lions . Cette balade commentée vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et de ses hommes à travers un parcours inédit dans la Citadelle. Constituée de lieux insolites et de rencontres inattendues, cette redécouverte du passé belfortain fera tout pour vous plonger en état de siège !

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation

Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche   .

Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40  mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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