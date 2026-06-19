SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège

Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-03 15:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-10

Il y a près de 150 ans, Belfort était assiégée par les armées prussiennes. Venez découvrir l’histoire qui permit à la ville d’entrer dans la légende en acquérant le surnom de Cité des Lions . Cette balade commentée vous emmènera sur les traces du colonel Denfert-Rochereau et de ses hommes à travers un parcours inédit dans la Citadelle. Constituée de lieux insolites et de rencontres inattendues, cette redécouverte du passé belfortain fera tout pour vous plonger en état de siège !

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation

Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche .

Rue Xavier Bauer Musée d’histoire Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT En état de siège Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)