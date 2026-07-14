Il était une fois, le marché de Belfort Belfort
vendredi 24 juillet 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Il était une fois, le marché de Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
A l’origine les marchés sont établis par les seigneurs qui perçoivent le droit d’éminage s’appliquant aux transactions de céréales. La Halle aux grains de Belfort n’a pas échappé à sa vocation première. Votre guide-conférencière vous conduira sur les traces des premiers marchés belfortains, pour finir à la halle Fréry en plein marché-couvert afin d’admirer son intérieur et sa façade fraichement rénovée.
Uniquement sur réservation dès 12 ans .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Il était une fois, le marché de Belfort
L’événement Il était une fois, le marché de Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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