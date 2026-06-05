Belfort

Bel’fort en tous sens

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Cette visite ludique et insolite c’est 100% de plaisir. Ici c’est vous l’acteur de la découverte de Belfort par les sens, en tous sens, mais surtout de travers. Craie, miroir, masque, loupe… seront les outils de votre imagination. Cultivez votre âme d’enfant et jouez avec les éléments de notre patrimoine !

A partir de 15 ans. Départ à partir de 6 personnes.

Visite non remboursable, non échangeable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Bel’fort en tous sens Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)