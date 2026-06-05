Crimes et mystères (partie 2) Belfort
Crimes et mystères (partie 2) Belfort lundi 20 juillet 2026.
Belfort
Crimes et mystères (partie 2)
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Milieu des années 30, Lucienne Vautrin est pigiste pour le journal La Frontière. Elle collecte des faits divers aussi macabres que farfelus, que personne ne veut publier. Mais peu importe, cette femme trop instruite, trop curieuse, trop libre pour son temps, en tirera quelque profit un jour ! Suivez-la dans la ville sur les traces de mystères bien gardés.
À partir de 16 ans Sur réservation
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Crimes et mystères (partie 2) Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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