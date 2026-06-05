Belfort

Sur la trace des lions

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Vestiges du passé, éléments décoratifs architecturaux, Belfort plus que la cité du Lion et la cité des lions. Ce safari urbain vous dévoilera plus d’une centaine de félins qui se cachent malicieusement dans la ville. Arriverez-vous à les découvrir !

À partir de 7 ans Sur réservation .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Sur la trace des lions Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)