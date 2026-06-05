Sur la trace des lions Belfort
Sur la trace des lions Belfort mardi 21 juillet 2026.
Belfort
Sur la trace des lions
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Vestiges du passé, éléments décoratifs architecturaux, Belfort plus que la cité du Lion et la cité des lions. Ce safari urbain vous dévoilera plus d’une centaine de félins qui se cachent malicieusement dans la ville. Arriverez-vous à les découvrir !
À partir de 7 ans Sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Sur la trace des lions Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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