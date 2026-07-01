Badge de fleurs, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Badge de fleurs Samedi 11 juillet, 14h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Durant l’après-midi, viens peindre à l’aquarelle des fleurs du jardin et d’ailleurs pour en faire des badges de toutes les couleurs.

Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Animation en continu, de 14h à 17h _ Durant l’après-midi, viens peindre à l’aquarelle des fleurs du jardin et d’ailleurs pour en faire des badges de toutes les couleurs.

Ville de Nevers, Nevers Agglo