Baignade dans le 14ème arrondissement Centre Sportif Jules Noël PARIS

Du 4 juillet au 16 août 2026, le stade Jules Noël se transforme en base de loisirs et propose, en accès gratuit, un espace de baignade en plein air.

Cet espace comprend une piscine de 15 m x 10 m, d’une profondeur de 1,10 m, accessible du lundi au vendredi de 12h à 21h, le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Il est également équipé d’un solarium, de vestiaires, de douches et de sanitaires.

L’accès à la baignade est soumis à quelques règles : le port du maillot de bain et du bonnet de bain est obligatoire (les shorts de bain sont interdits), et les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Les journées sont rythmées par plusieurs temps forts :

tous les jours de 12h15 à 13h+ mardi et jeudi de 18h45 à 19h30 : séance d’aquagym ouverte à tous

: séance d’aquagym ouverte à tous tous les jours de 14h à 18h+ mardi et jeudi de 18h30 à 19h30+ samedi de 18h30 à 20h30 : baignade libre

: baignade libre lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30+ samedi et dimanche de 10h à 12h : créneau réservé aux familles

Du 4 juillet au 16 août, le centre sportif Jules Noël se transforme en véritable base de loisirs : un espace de baignade, des activités sportives variées et des animations culturelles y seront proposés gratuitement à tous.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

samedi

de 10h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 21h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Lorsque la capacité maximale de la baignade est atteinte, les entrées sont régulées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

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Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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