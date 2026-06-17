Baignade estivale – Canal Saint-Martin Baignade estivale – Canal Saint-Martin Paris

Informations pratiques

Le canal Saint-Martin passe en mode été !

Venez tester notre bassin éphémère en plein air pour piquer une tête et faire le plein de fraîcheur. Entièrement gratuit et en libre accès.

La baignade comprend :

Une zone sécurisée : Un périmètre de baignade délimité d’environ 100 mètres, surveillé quotidiennement par des maîtres-nageurs.

Un périmètre de baignade délimité d’environ 100 mètres, surveillé quotidiennement par des maîtres-nageurs. Le confort sur place : Un accès aux vestiaires et aux douches du centre sportif Jemmapes pour vous changer (attention, le site ne dispose ni de casiers ni de consignes pour vos effets personnels).

À noter avant votre venue :

Afin de garantir votre sécurité, la qualité de l’eau est rigoureusement contrôlée avant chaque ouverture. Le bassin est accessible sous réserve d’une annulation de dernière minute et peut être fermé temporairement en cas d’orage ou de résultats sanitaires insuffisants.

Horaires de la baignade du Canal Saint-Martin ; Crédits : Ville de Paris

Baignade du canal Saint-Martin ; Crédits : DERECLENNE Baptiste

Baignade du canal Saint-Martin ; Crédits : DERECLENNE Baptiste

Infos ouverture / fermeture : Cliquez ici pour connaître les horaires d’ouverture et de fermeture en temps réel.

Compte tenu des températures élevées, la Ville a décidé d’autoriser la baignade du canal Saint-Martin plus tôt que prévu, du 17 juin au 4 juillet. A partir du 5 juillet, elle ne sera ouverte que le mercredi et le dimanche.

Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

mercredi

de 12h00 à 15h30

dimanche

de 13h00 à 17h00

Du mercredi 17 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00;2026-06-18T15:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T21:00:00+02:00;2026-06-22T15:00:00+02:00_2026-06-22T21:00:00+02:00;2026-06-23T15:00:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00;2026-06-25T15:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00;2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T21:00:00+02:00;2026-06-29T15:00:00+02:00_2026-06-29T21:00:00+02:00;2026-06-30T15:00:00+02:00_2026-06-30T21:00:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-02T15:00:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00;2026-07-08T12:00:00+02:00_2026-07-08T15:30:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T17:00:00+02:00;2026-07-15T12:00:00+02:00_2026-07-15T15:30:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T17:00:00+02:00;2026-07-22T12:00:00+02:00_2026-07-22T15:30:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T17:00:00+02:00;2026-07-29T12:00:00+02:00_2026-07-29T15:30:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T17:00:00+02:00;2026-08-05T12:00:00+02:00_2026-08-05T15:30:00+02:00;2026-08-09T13:00:00+02:00_2026-08-09T17:00:00+02:00;2026-08-12T12:00:00+02:00_2026-08-12T15:30:00+02:00;2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T17:00:00+02:00;2026-08-19T12:00:00+02:00_2026-08-19T15:30:00+02:00;2026-08-23T13:00:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00;2026-08-26T12:00:00+02:00_2026-08-26T15:30:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00

Baignade estivale – Canal Saint-Martin 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

https://www.paris.fr/lieux/baignade-estivale-canal-saint-martin-20412



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