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AGENDA · Crest

Baïkal et LGS Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

jeudi 30 juillet 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux
Adresse
27 Quai André Reynier
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Baïkal et LGS

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Trap des Balkans, Hip-Hop conscient sur mélodies tziganes. Orkestar de grosses baffles, taraf aux textes engagés.
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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@lesgensserieux.fr

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English :

Balkan trap, socially conscious hip-hop set to Gypsy melodies. An orchestra of massive speakers, a taraf with politically engaged lyrics.

L’événement Baïkal et LGS Crest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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