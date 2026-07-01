Baïkal et LGS Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest
jeudi 30 juillet 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest
Informations pratiques
Crest
Baïkal et LGS
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Trap des Balkans, Hip-Hop conscient sur mélodies tziganes. Orkestar de grosses baffles, taraf aux textes engagés.
.
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgensserieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Balkan trap, socially conscious hip-hop set to Gypsy melodies. An orchestra of massive speakers, a taraf with politically engaged lyrics.
L’événement Baïkal et LGS Crest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Marché de Nuit Crest 31 juillet 2026
- Crest Jazz Festival 50ème édition Espace Soubeyran Crest 2 août 2026
- Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers Montée des Cordeliers Crest 2 août 2026
- Atelier Origamis Flower Power Crest 11 août 2026
- T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard La Barbeyère Crest 12 août 2026