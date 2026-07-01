Baïkal et LGS Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

jeudi 30 juillet 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest

Informations pratiques

Crest

Baïkal et LGS

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Trap des Balkans, Hip-Hop conscient sur mélodies tziganes. Orkestar de grosses baffles, taraf aux textes engagés.

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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgensserieux.fr

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English :

Balkan trap, socially conscious hip-hop set to Gypsy melodies. An orchestra of massive speakers, a taraf with politically engaged lyrics.

L’événement Baïkal et LGS Crest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme