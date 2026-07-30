Baile Brasil – Spécial Verão 2000 BIZZ’ART Paris
samedi 1 août 2026 · BIZZ'ART · Paris
Informations pratiques
Concocté par les crews de Na Festa et Le Bal Tropical de Paname, retrouvez les plus grands classiques Brasileiros avec une sélection caliente de :
Brazil Hits • Axé • Samba •Rio Funk Classics
Groove do Brazil • MPB • Pagode • Bahia
Au programme, les sons cultes de Bonde do Tigrão • Tati Quebra Barraco • MC Serginho • Claudinho & Buchecha • Ivete Sangalo • Banda Eva • Asa de Águia • É o Tchan • Babado Novo… Prépare tes meilleurs pas de danse… On remonte directement à l’âge d’or des soirées brésiliennes !
Cet été on voyage depuis Paris direction le Brésil des années 2000 pour une nuit 100% nostalgie, soleil et dancefloor !
Le vendredi 31 juillet 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 10 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T23:00:00+02:00_2026-07-31T05:00:00+02:00
BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris
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