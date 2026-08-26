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Baile Brasil – Spécial Verão 2000 BIZZ’ART Paris

samedi 29 août 2026 · BIZZ'ART · Paris

Baile Brasil – Spécial Verão 2000 BIZZ’ART Paris

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
BIZZ'ART
Adresse
167 Quai de Valmy
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 15 euros.</p>

Concocté par les crews de Na Festa et Le Bal Tropical de Paname, retrouvez les plus grands classiques Brasileiros avec une sélection caliente de :

Brazil Hits • Axé • Samba •Rio Funk Classics

Groove do Brazil • MPB • Pagode • Bahia

Au programme, les sons cultes de Bonde do Tigrão • Tati Quebra Barraco • MC Serginho • Claudinho & Buchecha • Ivete Sangalo • Banda Eva • Asa de Águia • É o Tchan • Babado Novo… Prépare tes meilleurs pas de danse… On remonte directement à l’âge d’or des soirées brésiliennes !

Ce vendredi on voyage depuis Paris direction le Brésil des années 2000 pour une nuit 100% nostalgie, soleil et dancefloor !
Le vendredi 28 août 2026
de 23h00 à 05h00
payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T23:00:00+02:00_2026-08-28T05:00:00+02:00

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy  75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris


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