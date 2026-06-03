Baile do Brasil : Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes Punk Paradise Paris
Baile do Brasil : Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes Punk Paradise Paris vendredi 5 juin 2026.
Lors de notre soirée, vous retrouverez le rythme irrésistible du samba avec un live roda jusqu’au funk de rio, pour ressentir l’énergie contagieuse de la danse des favelas et l’ambiance festive sur la piste. Toute une célébration des sonorités Brésiliens qui nous font vibrer et nous unissent à travers la musique et la danse. Apportez votre énergie, votre joie et venez participer à cette incroyable fête où le plaisir est garanti et la diversité culturelle est célébrée. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce mélange de rythmes que seul le Brésil peut offrir !
Line up :
LIVE BAND
GLEICE REGINA
(Roda de Samba)
DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES
DJ ASTURIA
(Baile & Urban Brazil vibes)
DJ CUCURUCHO
(Mix do Brasil)
GROOVALIZACION DJS
(Baile & Hits do Brazil)
Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée Baile do Brasil avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 05h00
gratuit sous condition
De 5 à 12 euros.
Gratuit avant 20h.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T05:00:00+02:00
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/3320892398084303/
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