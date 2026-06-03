Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Baile do Brasil : Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes Punk Paradise Paris

Baile do Brasil : Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes Punk Paradise Paris

Baile do Brasil : Live Samba & Clubbing Rio Funk & Brazil vibes Punk Paradise Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Punk Paradise

Adresse : 44, rue de la Folie Méricourt

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>De 5 à 12 euros.</p><p>Gratuit avant 20h.</p>

Lors de notre soirée, vous retrouverez le rythme irrésistible du samba avec un live roda jusqu’au funk de rio, pour ressentir l’énergie contagieuse de la danse des favelas et l’ambiance festive sur la piste. Toute une célébration des sonorités Brésiliens qui nous font vibrer et nous unissent à travers la musique et la danse. Apportez votre énergie, votre joie et venez participer à cette incroyable fête où le plaisir est garanti et la diversité culturelle est célébrée. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce mélange de rythmes que seul le Brésil peut offrir !

Line up :

LIVE BAND

GLEICE REGINA

(Roda de Samba)

DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES

DJ ASTURIA
(Baile & Urban Brazil vibes)

DJ CUCURUCHO
(Mix do Brasil)

GROOVALIZACION DJS
(Baile & Hits do Brazil)

Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée Baile do Brasil avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 05h00
gratuit sous condition

De 5 à 12 euros.

Gratuit avant 20h.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt  75011 Paris
https://www.facebook.com/events/3320892398084303/


Afficher la carte du lieu Punk Paradise et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)