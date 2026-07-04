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Baile Inolvidable Salseo y Perreo Special Bad Bunny Weekend Movida Club Paris

samedi 4 juillet 2026 · Movida Club · Paris

Baile Inolvidable Salseo y Perreo Special Bad Bunny Weekend Movida Club Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Movida Club
Adresse
32, avenue Corentin Cariou
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 15 euros.</p>

Une nuit spéciale inspirée par l’univers de Bad Bunny et les plus grands sons latinos du moment !

PLUS DE 100 TITRES DE BAD BUNNY TOUTE LA NUIT

REGGAETON NEW SCHOOL

Bad Bunny • Feid • Karol G • Rauw Alejandro • Mora • Myke Towers • Quevedo • Ozuna • Yandel • Jhayco • Ryan Castro • Blessd • Saiko • Dei V

REGGAETON OLD SCHOOL

Daddy Yankee • Don Omar • Wisin & Yandel • Zion & Lennox • Héctor El Father • Tego Calderón • Plan B • Ivy Queen • Nicky Jam • Tito El Bambino • Calle 13

SALSA & TROPICAL CLASSICS

Marc Anthony • Grupo Niche • El Gran Combo • Gilberto Santa Rosa • Celia Cruz • Víctor Manuelle • Oscar D’León • La Sonora Ponceña

BACHATA & ROMÁNTICOS

Romeo Santos • Aventura • Prince Royce • Monchy & Alexandra • Frank Reyes

DEMBOW & URBAN LATINO

El Alfa • Chimbala • Rochy RD • Tokischa • Lomiiel

LATIN HITS & PARTY ANTHEMS

Shakira • Enrique Iglesias • Luis Fonsi • Maluma • Camilo • Carlos Vives • Gente de Zona • Nicky Jam

Le grand warm-up latino du week-end BAD BUNNY à Paris !

Prépare-toi à chanter, danser et perrear jusqu’au lever du soleil !

#BaileInolvidable #BenitoEnParis #BadBunnyWeekend #ReggaetonParis #MovidaClub #ParisLatino #Perreo #LatinParty #Paris19

Le week-end de Benito arrive à Paris et on vous a concocté une édition spéciale de notre soirée 100% latino inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar con mucho perreo y salseo !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 23h00 à 05h00
payant

De 5 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T23:00:00+02:00_2026-07-03T05:00:00+02:00

Movida Club 32, avenue Corentin Cariou  75019 Paris
https://www.facebook.com/events/3990705311238547/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname


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