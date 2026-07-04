Baile Inolvidable Salseo y Perreo Special Bad Bunny Weekend Movida Club Paris
samedi 4 juillet 2026 · Movida Club · Paris
Informations pratiques
Une nuit spéciale inspirée par l’univers de Bad Bunny et les plus grands sons latinos du moment !
PLUS DE 100 TITRES DE BAD BUNNY TOUTE LA NUIT
REGGAETON NEW SCHOOL
Bad Bunny • Feid • Karol G • Rauw Alejandro • Mora • Myke Towers • Quevedo • Ozuna • Yandel • Jhayco • Ryan Castro • Blessd • Saiko • Dei V
REGGAETON OLD SCHOOL
Daddy Yankee • Don Omar • Wisin & Yandel • Zion & Lennox • Héctor El Father • Tego Calderón • Plan B • Ivy Queen • Nicky Jam • Tito El Bambino • Calle 13
SALSA & TROPICAL CLASSICS
Marc Anthony • Grupo Niche • El Gran Combo • Gilberto Santa Rosa • Celia Cruz • Víctor Manuelle • Oscar D’León • La Sonora Ponceña
BACHATA & ROMÁNTICOS
Romeo Santos • Aventura • Prince Royce • Monchy & Alexandra • Frank Reyes
DEMBOW & URBAN LATINO
El Alfa • Chimbala • Rochy RD • Tokischa • Lomiiel
LATIN HITS & PARTY ANTHEMS
Shakira • Enrique Iglesias • Luis Fonsi • Maluma • Camilo • Carlos Vives • Gente de Zona • Nicky Jam
Le grand warm-up latino du week-end BAD BUNNY à Paris !
Prépare-toi à chanter, danser et perrear jusqu’au lever du soleil !
#BaileInolvidable #BenitoEnParis #BadBunnyWeekend #ReggaetonParis #MovidaClub #ParisLatino #Perreo #LatinParty #Paris19
Le week-end de Benito arrive à Paris et on vous a concocté une édition spéciale de notre soirée 100% latino inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar con mucho perreo y salseo !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 5 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T23:00:00+02:00_2026-07-03T05:00:00+02:00
Movida Club 32, avenue Corentin Cariou 75019 Paris
https://www.facebook.com/events/3990705311238547/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
Afficher la carte du lieu Movida Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Cortège festif Raconte-moi ton mariage, Institut du monde arabe, Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale dans la Seine : bras Marie Baignade Bras Marie Paris 4 juillet 2026
- Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale – Léo Lagrange Baignade estivale – Léo Lagrange Paris 4 juillet 2026
- Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris 4 juillet 2026