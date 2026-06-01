Bailinho BOM, LA PANZA, Paris

Bailinho BOM Dimanche 21 juin, 16h00 LA PANZA Paris

200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

La rue est brésilienne, la vibe est à nous tous!

Dans cette rue cachée du 11ème presque 20ème, entre le Père Lachaise et la Rue Saint Maur, Le Coeur du Brésil pousse entre vins naturels et feijoadinhas, entre bossa-nova, et roda de samba, entre djs tropicalissimos et electroniques. Un héritage de la créatrice de l’iconique Favela chic canal historique

Dimanche à partir de 16H

LA PANZA 43 rue servan 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France 0625460385 Bar à vins et restaurant aux couleurs du Brésil mais pas que. Métro 3 Saint Maur – Métro 2 Père Lachaise

La rue est brésilienne, la vibe est à nous tous!

Alex K