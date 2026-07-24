Baisers du singe Correspondance 1904-1941 de Vanessa Bell & Virginia Woolf par Anne Alvaro et Constance Dollé Les Correspondances 2026 Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque
jeudi 24 septembre 2026 · Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Baisers du singe Correspondance 1904-1941 de Vanessa Bell & Virginia Woolf par Anne Alvaro et Constance Dollé Les Correspondances 2026
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
+ frais de location
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 21:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Baisers du Singe donne à lire l’une des plus bouleversantes correspondances du XXe siècle.
Ouverture de la billetterie mardi 28 juillet à 10h.
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Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
Kisses from the Monkey offers readers the chance to experience one of the most moving collections of letters of the 20th century.
Ticket sales begin Tuesday, July 28, at 10 a.m.
L’événement Baisers du singe Correspondance 1904-1941 de Vanessa Bell & Virginia Woolf par Anne Alvaro et Constance Dollé Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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