Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Place du Temple Montélimar
Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.
Montélimar
Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Bait (2019)
1h29 vost
Réalisé par Mark Jenkin
Avec Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine
Grande-Bretagne drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Bait (2019)
1:29 ? vost
Directed by Mark Jenkin
With Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine
Great Britain drama
L’événement Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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