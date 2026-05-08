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Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Place du Temple Montélimar

Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 6

Montélimar

Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Bait (2019)
1h29 vost

Réalisé par Mark Jenkin
Avec Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine
Grande-Bretagne drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Bait (2019)
1:29 ? vost

Directed by Mark Jenkin
With Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine
Great Britain drama

L’événement Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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