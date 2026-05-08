Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Place du Temple Montélimar

Montélimar

Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Bait (2019)

1h29 vost



Réalisé par Mark Jenkin

Avec Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine

Grande-Bretagne drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bait (2019)

1:29 ? vost



Directed by Mark Jenkin

With Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine

Great Britain drama

L’événement Bait aux Templiers, avec la critique Alice de Brancion Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération