Bal à Fives, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Bal à Fives Samedi 9 mai, 19h30 Salle des Fêtes de Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T19:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Pour cette édition, les Bals à Fives donnent carte blanche à l’association le Huit renversé pour une soirée sur le théme Tango.

Plus d’informations à venir.

Infos pratiques

– De 19h30 à minuit

– Petite restauration et buvette sur place.

– Métro Fives.

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

Le Bal à Fives reviennent, ambiance Tango avec l’association le Huit Renversé