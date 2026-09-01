Bal animé et concert Coolgroove Le Châtelet
samedi 12 septembre 2026 · Le Châtelet
Informations pratiques
Le Châtelet
Bal animé et concert Coolgroove
Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Musée de la Poterie des Archers au Châtelet vous invite à une journée festive et conviviale
De 14h à 18h, profitez de l’entrée gratuite au musée et découvrez différents ateliers gratuits pour petits et grands. La journée se poursuivra dès 19h avec un bal animé et un concert du groupe COOLGROOVE, dans une ambiance musicale et chaleureuse.
La participation est libre et un snack/bar sera disponible sur place pour prolonger la soirée en toute convivialité. Une belle occasion de découvrir le musée autrement et de partager un moment festif en famille ou entre amis ! .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
The Poterie des Archers Museum in Châtelet invites you to a festive and friendly day
L’événement Bal animé et concert Coolgroove Le Châtelet a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CHATEAUMEILLANT
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