Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc
Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 11 octobre 2026.
Bal country
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Bal Country pour fêter l’anniversaire du club (15 ans)
– workshop le matin avec chorégraphe Rémi Vingert venant de Moselle
– concert et bal avec groupe de 6 musiciens Texas Sidestep venant de Strasbourg
Apéritif offert pour tous les danseurs.
Tombola au profit de La Ligue Contre Le Cancer Meuse.
Workshop 7 €
Bal 17 €
Workshop + bal 20 €Tout public
20 .
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country ball to celebrate the club’s 15th anniversary:
– morning workshop with choreographer Rémi Vingert from Moselle
– concert and ball with a 6-piece band: Texas Sidestep from Strasbourg
Aperitif offered for all dancers.
Tombola in aid of La Ligue Contre Le Cancer Meuse.
Workshop 7 ?
Ball 17 ?
Workshop + ball: 20 ?
L’événement Bal country Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SUD MEUSE