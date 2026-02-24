Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc

Bal country

Bal Country pour fêter l’anniversaire du club (15 ans)

– workshop le matin avec chorégraphe Rémi Vingert venant de Moselle

– concert et bal avec groupe de 6 musiciens Texas Sidestep venant de Strasbourg

Apéritif offert pour tous les danseurs.

Tombola au profit de La Ligue Contre Le Cancer Meuse.

Workshop 7 €

Bal 17 €

Workshop + bal 20 €Tout public

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61

English :

Country ball to celebrate the club’s 15th anniversary:

– morning workshop with choreographer Rémi Vingert from Moselle

– concert and ball with a 6-piece band: Texas Sidestep from Strasbourg

Aperitif offered for all dancers.

Tombola in aid of La Ligue Contre Le Cancer Meuse.

Workshop 7 ?

Ball 17 ?

Workshop + ball: 20 ?

