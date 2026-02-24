Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc

Bal country

Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 11 octobre 2026.

Bal country

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Bal Country pour fêter l’anniversaire du club (15 ans)
– workshop le matin avec chorégraphe Rémi Vingert venant de Moselle
– concert et bal avec groupe de 6 musiciens Texas Sidestep venant de Strasbourg

Apéritif offert pour tous les danseurs.

Tombola au profit de La Ligue Contre Le Cancer Meuse.

Workshop 7 €
Bal 17 €
Workshop + bal 20 €Tout public
20  .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country ball to celebrate the club’s 15th anniversary:
– morning workshop with choreographer Rémi Vingert from Moselle
– concert and ball with a 6-piece band: Texas Sidestep from Strasbourg

Aperitif offered for all dancers.

Tombola in aid of La Ligue Contre Le Cancer Meuse.

Workshop 7 ?
Ball 17 ?
Workshop + ball: 20 ?

L’événement Bal country Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SUD MEUSE