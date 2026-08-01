Bal dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort
dimanche 16 août 2026 · Place André Routier · Astaffort
Informations pratiques
Astaffort
Bal dans le cadre Asta’Folk
Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Bal occitan à la Music’Halle avec Duo Jagueneau Roblin et Tralala Lovers
Bal occitan à la Music’Halle avec Duo Jagueneau Roblin et Tralala Lovers .
Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com
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English : Bal dans le cadre Asta’Folk
Occitan Dance Party at the Music’Halle with Duo Jagueneau Roblin and Tralala Lovers
L’événement Bal dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen
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