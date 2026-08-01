Concert Albada dans le cadre Asta’Folk Rue Félix Cassagneau Astaffort

Informations pratiques

Astaffort

Concert Albada dans le cadre Asta’Folk

Rue Félix Cassagneau Eglise Sainte-Geneviève Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Albada est un groupe de trois chanteurs qui réinvente des chants traditionnels occitan. Leur musique est une harmonie intime qui reflète la diversité des régions occitanes.

ALBADA Contra-brius , polyphonies occitanes

Albada, c’est l’aube, la lueur du matin qui toujours se renouvelle.

Albada, ce sont deux femmes et un homme qui se saisissent de la tradition et de ses chants pour leur donner une résonance nouvelle. À trois voix, en duo, en solo, ils fabriquent un son intime et éclatant, doux et brut, qui donne à entendre des chants qui ont voyagé du Languedoc (Rouergue, Quercy, Albigeois, Haute-Garonne…) à la Gascogne (Pyrénées, Gers, Landes…), témoins d’un territoire occitan aux mille visages.

Lutxi Achiary chant / Pascal Caumont chant / Anne Enjalbert chant .

Rue Félix Cassagneau Eglise Sainte-Geneviève Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com

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English : Concert Albada dans le cadre Asta’Folk

Albada is a trio of singers who reinterpret traditional Occitan songs. Their music is an intimate harmony that reflects the diversity of the Occitan regions.

L’événement Concert Albada dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen