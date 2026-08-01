Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort
vendredi 14 août 2026 · Place André Routier · Astaffort
Informations pratiques
Astaffort
Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk
Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie avec humour, musique et mauvaise foi dans un spectacle mélangeant conte et one-man-show.
FLORANT MERCADIER L’Occitanie pour les nuls
Saviez-vous que les troubadours ont inventé le rap, que l’auteur du Se canta était fou et que les chiens parlent l’occitan ? Avec son humour, sa musique, et une bonne dose de mauvaise foi, Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie… La petite et la grande ! Un spectacle aux confins du conte, du one-man-show et de la conférence décalée. .
Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk
Florant Mercadier tells the story of Occitania with humor, music, and a touch of irony in a show that blends storytelling and a one-man show.
L’événement Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen
À voir aussi à Astaffort (Lot-et-Garonne)
- Asta’Folk Astaffort 13 août 2026
- Concert le Piano Rose Astaffort 13 août 2026
- Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort 14 août 2026
- Concert Albada dans le cadre Asta’Folk Rue Félix Cassagneau Astaffort 15 août 2026
- Bal dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort 16 août 2026