Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort

Informations pratiques

Astaffort

Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk

Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie avec humour, musique et mauvaise foi dans un spectacle mélangeant conte et one-man-show.

FLORANT MERCADIER L’Occitanie pour les nuls

Saviez-vous que les troubadours ont inventé le rap, que l’auteur du Se canta était fou et que les chiens parlent l’occitan ? Avec son humour, sa musique, et une bonne dose de mauvaise foi, Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie… La petite et la grande ! Un spectacle aux confins du conte, du one-man-show et de la conférence décalée. .

Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com

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English : Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk

Florant Mercadier tells the story of Occitania with humor, music, and a touch of irony in a show that blends storytelling and a one-man show.

L’événement Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen