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Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort

vendredi 14 août 2026 · Place André Routier · Astaffort

Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Place André Routier
Adresse
Music'Halle
Ville
47220 Astaffort
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Astaffort

Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk

Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie avec humour, musique et mauvaise foi dans un spectacle mélangeant conte et one-man-show.
FLORANT MERCADIER L’Occitanie pour les nuls
Saviez-vous que les troubadours ont inventé le rap, que l’auteur du Se canta était fou et que les chiens parlent l’occitan ? Avec son humour, sa musique, et une bonne dose de mauvaise foi, Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie… La petite et la grande ! Un spectacle aux confins du conte, du one-man-show et de la conférence décalée.   .

Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03  astafolk@gmail.com

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English : Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk

Florant Mercadier tells the story of Occitania with humor, music, and a touch of irony in a show that blends storytelling and a one-man show.

L’événement Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen

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