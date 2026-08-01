Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort
vendredi 14 août 2026 · Place André Routier · Astaffort
Informations pratiques
Astaffort
Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk
Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans le pays de nulle part, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres parlantes, et un forgeron joue de la musique.
FLORANT MERCADIER (narration) Contes du pays de nulle part
Dans ce pays fabuleux, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres qui parlent et un forgeron se joue du diable en musique. Quelque part entre le griot et le grand-père au coin du feu, Florant Mercadier invite les enfants à un voyage au gré des murmures du vent et de ses musiques. .
Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk
In the Land of Nowhere, the cricket defies the lion, the dragon searches for talking stones, and a blacksmith plays music.
L’événement Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen
À voir aussi à Astaffort (Lot-et-Garonne)
- Asta’Folk Astaffort 13 août 2026
- Concert le Piano Rose Astaffort 13 août 2026
- Spectacle L’Occitanie pour les nuls dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort 14 août 2026
- Concert Albada dans le cadre Asta’Folk Rue Félix Cassagneau Astaffort 15 août 2026
- Bal dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort 16 août 2026