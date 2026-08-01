Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk Place André Routier Astaffort

Informations pratiques

Astaffort

Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk

Place André Routier Music’Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le pays de nulle part, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres parlantes, et un forgeron joue de la musique.

FLORANT MERCADIER (narration) Contes du pays de nulle part

Dans ce pays fabuleux, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres qui parlent et un forgeron se joue du diable en musique. Quelque part entre le griot et le grand-père au coin du feu, Florant Mercadier invite les enfants à un voyage au gré des murmures du vent et de ses musiques. .

Place André Routier Music’Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com

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English : Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk

In the Land of Nowhere, the cricket defies the lion, the dragon searches for talking stones, and a blacksmith plays music.

L’événement Spectacle jeune public dans le cadre Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen