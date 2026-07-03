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Bal dansant dans le 13e ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS

Bal dansant dans le 13e ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement
Adresse
31 rue Bobillot
Ville
75013 PARIS
Département
Paris

Rien de mieux que de se lancer dans une nouvelle danse ! Et pourquoi pas les cours de danse en ligne ? Connaissez-vous le Madison? Avec Houria Djebbor de l’association Rock It, venez apprendre de nouvelles chorégraphies faciles accessibles à tous, sur des musiques country et modernes !

Cours d’une heure (19h30-20h30) suivi d’un bal découverte à partir de 20h30, ouvert aux grands débutants ! Venez passer un moment festif en famille ou entre amis.

Venez apprendre la danse en ligne (madison, country…) et montrez vos meilleurs pas de danse lors d’un bal en plein air 100% gratuit le 8 juillet !
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot  75013 PARIS
+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/


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