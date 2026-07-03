Bal dansant dans le 13e ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Rien de mieux que de se lancer dans une nouvelle danse ! Et pourquoi pas les cours de danse en ligne ? Connaissez-vous le Madison? Avec Houria Djebbor de l’association Rock It, venez apprendre de nouvelles chorégraphies faciles accessibles à tous, sur des musiques country et modernes !

Cours d’une heure (19h30-20h30) suivi d’un bal découverte à partir de 20h30, ouvert aux grands débutants ! Venez passer un moment festif en famille ou entre amis.

Venez apprendre la danse en ligne (madison, country…) et montrez vos meilleurs pas de danse lors d’un bal en plein air 100% gratuit le 8 juillet !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS

+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/



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