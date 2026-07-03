Bal de la marine, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Bal de la marine Samedi 19 juin 2027, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-19T20:00:00+02:00 – 2027-06-19T23:00:00+02:00

Fin : 2027-06-19T20:00:00+02:00 – 2027-06-19T23:00:00+02:00

Danse | Pratiquer

Ce bal marque le coup d’envoi de la Tall Ships Race qui rassemblera des gréements du monde entier. Le commerce maritime, porté par la traite négrière, a contribué à l’essor de Bordeaux et à la naissance d’une société mondaine avide de divertissements. C’est au Grand-Théâtre que furent apprises les danses de la Belle Époque importées des grandes capitales européennes furent apprises. Un art de la danse en couple dont les danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux se font aujourd’hui les passeurs !

Des éléments de costumes issus des stocks de l’Opéra pourront compléter votre tenue.

En partenariat avec la Tall Ships Race

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699467-bal-de-la-marine »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-pratiquer-bal-de-la-marine-89061 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse