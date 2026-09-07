Bal des fleurs et escrime au château de Josselin, Château de Josselin, Josselin
samedi 19 septembre 2026 · Château de Josselin · Josselin
Informations pratiques
Bal des fleurs et escrime au château de Josselin 19 et 20 septembre Château de Josselin Morbihan
Tarif réduit en visite non guidée : 6€/adulte au lieu de 11€50 ; gratuit moins de 18 ans et détenteurs d’une carte CMI.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
– Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le rez-de-chaussée et les cuisines du château de Josselin, ainsi que le Musée de Poupées et de Jouets se visitent à prix réduit.
– Des animations prendront place dans les jardins.
Au programme :
- Bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château ;
- Initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise.
Château de Josselin Place de la Congrégation, 56120 Josselin, France Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33297223645 https://www.chateaudejosselin.com Demeure de la famille Rohan depuis le Moyen Âge, le château de Josselin est l’un des plus célèbres de Bretagne. Le domaine est habité mais se visite ! Sa découverte offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps avec ses vestiges de l’époque médiévale, notamment ses trois tours défensives qui surplombent le canal de Nantes à Brest, sa façade en granit sculpté de style gothique flamboyant et ses intérieurs meublés, entièrement restaurés à la fin du XIXe siècle. Tout autour du château, un jardin paysager de plus de trois hectares attend le visiteur avec sa roseraie aux quarante variétés, son jardin à la française et son parc à l’anglaise traversé par un cours d’eau. La visite du domaine s’achève par la découverte du Musée de Poupées et de Jouets situé dans les anciennes écuries.
Animations et visite à prix réduit
©chateaudejosselin
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