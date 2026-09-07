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Bal des fleurs et escrime au château de Josselin, Château de Josselin, Josselin

samedi 19 septembre 2026 · Château de Josselin · Josselin

Bal des fleurs et escrime au château de Josselin, Château de Josselin, Josselin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Josselin
Adresse
Place de la Congrégation, 56120 Josselin, France
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif
Tarif réduit en visite non guidée : 6€/adulte au lieu de 11€50 ; gratuit moins de 18 ans et détenteurs d'une carte CMI.

Bal des fleurs et escrime au château de Josselin 19 et 20 septembre Château de Josselin Morbihan

Tarif réduit en visite non guidée : 6€/adulte au lieu de 11€50 ; gratuit moins de 18 ans et détenteurs d’une carte CMI.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le rez-de-chaussée et les cuisines du château de Josselin, ainsi que le Musée de Poupées et de Jouets se visitent à prix réduit.
– Des animations prendront place dans les jardins.
Au programme :

  • Bal Second Empire avec démonstrations de danse dans la cour du château ;
  • Initiation à l’escrime pour les enfants (7-14 ans) dans le parc à l’anglaise.

Château de Josselin Place de la Congrégation, 56120 Josselin, France Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33297223645 https://www.chateaudejosselin.com Demeure de la famille Rohan depuis le Moyen Âge, le château de Josselin est l’un des plus célèbres de Bretagne. Le domaine est habité mais se visite ! Sa découverte offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps avec ses vestiges de l’époque médiévale, notamment ses trois tours défensives qui surplombent le canal de Nantes à Brest, sa façade en granit sculpté de style gothique flamboyant et ses intérieurs meublés, entièrement restaurés à la fin du XIXe siècle. Tout autour du château, un jardin paysager  de plus de trois hectares attend le visiteur avec sa roseraie aux quarante variétés, son jardin à la française et son parc à l’anglaise traversé par un cours d’eau. La visite du domaine s’achève par la découverte du Musée de Poupées et de Jouets situé dans les anciennes écuries.
Animations et visite à prix réduit

©chateaudejosselin

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