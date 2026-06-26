Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer
Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Bal des pompiers
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sur place
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sur place .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Free admission
Refreshments and light snacks available on site
L’événement Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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