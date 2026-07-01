AGENDA · Génolhac
Bal des pompiers, Place du Colombier, Génolhac
lundi 13 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac
Informations pratiques
Bal des pompiers Lundi 13 juillet, 15h00 Place du Colombier Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Buvette et restauration rapide.
Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Concours de boules et soirée DJ.
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