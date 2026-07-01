Bal des pompiers, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Bal des pompiers Lundi 13 juillet, 15h00 Place du Colombier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Buvette et restauration rapide.

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

Concours de boules et soirée DJ.