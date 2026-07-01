UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Génolhac

Bal des pompiers, Place du Colombier, Génolhac

lundi 13 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac

Bal des pompiers, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Place du Colombier
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Bal des pompiers Lundi 13 juillet, 15h00 Place du Colombier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Buvette et restauration rapide.

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Concours de boules et soirée DJ.

À voir aussi à Génolhac (Gard)