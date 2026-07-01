AGENDA · Génolhac
Vide-greniers, Place du Colombier, Génolhac
dimanche 19 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac
Informations pratiques
Vide-greniers 19 juillet et 9 août Place du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T08:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T08:00:00+02:00 – 2026-08-09T15:00:00+02:00
Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 35 76 59 »}]
Partez à la chasse aux bonnes affaires !
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