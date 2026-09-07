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Bal d’Halloween, Salle des Fêtes Le Patio, Carvin

samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes Le Patio · Carvin

Bal d’Halloween, Salle des Fêtes Le Patio, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Salle des Fêtes Le Patio
Adresse
Route de Meurchin, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit, sur inscription

Bal d’Halloween Samedi 31 octobre, 19h30 Salle des Fêtes Le Patio Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T19:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00
Fin : 2026-10-31T19:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Grand Bal d’Halloween
Préparez vos costumes les plus effrayants… le Bal d’Halloween vous attend ! Sorcières, vampires, monstres et créatures étranges sont invités à venir danser et s’amuser dans une ambiance 100 % Halloween.

Au programme :
– Soirée dansante avec la présence d’un DJ pour petits et grands.
– Déguisements encouragés ! Venez dans vos costumes les plus créatifs.
– Food Truck sur place pour des rafraichissements et des gourmandises.
Entrée gratuite ! Un don pour le Téléthon sera apprécié pour soutenir cette noble cause.
Ambiance festive garantie pour petits et grands !
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr
Dans la limite des places disponibles.

Salle des Fêtes Le Patio Route de Meurchin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/le-patio.html [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Enfile ton plus terrifiant costume et viens danser au rythme d’Halloween ! Ambiance monstrueuse, musique, déguisements au rendez-vous. Halloween bal

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