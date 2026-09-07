Bal d’Halloween, Salle des Fêtes Le Patio, Carvin
samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes Le Patio · Carvin
Informations pratiques
Bal d’Halloween Samedi 31 octobre, 19h30 Salle des Fêtes Le Patio Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T19:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00
Fin : 2026-10-31T19:30:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00
Grand Bal d’Halloween
Préparez vos costumes les plus effrayants… le Bal d’Halloween vous attend ! Sorcières, vampires, monstres et créatures étranges sont invités à venir danser et s’amuser dans une ambiance 100 % Halloween.
Au programme :
– Soirée dansante avec la présence d’un DJ pour petits et grands.
– Déguisements encouragés ! Venez dans vos costumes les plus créatifs.
– Food Truck sur place pour des rafraichissements et des gourmandises.
Entrée gratuite ! Un don pour le Téléthon sera apprécié pour soutenir cette noble cause.
Ambiance festive garantie pour petits et grands !
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr
Dans la limite des places disponibles.
Salle des Fêtes Le Patio Route de Meurchin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/le-patio.html [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Enfile ton plus terrifiant costume et viens danser au rythme d’Halloween ! Ambiance monstrueuse, musique, déguisements au rendez-vous. Halloween bal
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