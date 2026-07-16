Cap sur le numérique : les découvertes numériques : jeux vidéos, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Cap sur le numérique : les découvertes numériques : jeux vidéos 9 septembre – 2 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-02T14:30:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00

Venez tester de nouveaux jeux vidéo, relever des défis et tenter de battre les meilleurs scores. Entre découverte, compétition amicale et partage, ces temps dédiés promettent des expériences ludiques accessibles à tous.

9 septembre : Road Redemption

23 septembre : Geometrie Dash

7 octobre : Fifa 27

4 novembre : Rétro gaming avec la super nintendo

18 novembre : Jetpack jowride

2 décembre : Rocket league sideswipe

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Découvrez, jouez, dépassez-vous !

Ville de Carvin