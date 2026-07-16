Cap sur le numérique : les découvertes numériques : jeux vidéos, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 9 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Cap sur le numérique : les découvertes numériques : jeux vidéos 9 septembre – 2 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-02T14:30:00+01:00 – 2026-12-02T17:00:00+01:00
Venez tester de nouveaux jeux vidéo, relever des défis et tenter de battre les meilleurs scores. Entre découverte, compétition amicale et partage, ces temps dédiés promettent des expériences ludiques accessibles à tous.
9 septembre : Road Redemption
23 septembre : Geometrie Dash
7 octobre : Fifa 27
4 novembre : Rétro gaming avec la super nintendo
18 novembre : Jetpack jowride
2 décembre : Rocket league sideswipe
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Découvrez, jouez, dépassez-vous !
Ville de Carvin
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